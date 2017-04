Les dépenses mondiales consacrées aux systèmes d’intelligence artificielle devraient atteindre 12,5 milliards de dollars cette année. C’est ce que prévoit la dernière édition du Guide mondial des dépenses de systèmes de renseignements cognitifs mondiaux publié par le cabinet IDC. Cela représente une augmentation de près de 60 % par rapport à 2016.

« Les applications basées sur l’informatique cognitive, l’intelligence artificielle et l’apprentissage par machine (deep learning) constituent la prochaine vague de technologies transformant la façon dont les consommateurs et les entreprises travaillent, apprennent et jouent », considère David Schubmehl, directeur de recherche d’IDC. « Les systèmes cognitifs et d’intelligence artificielle deviennent une partie clé de l’infrastructure informatique et toutes les entreprises doivent comprendre et planifier l’adoption et l’utilisation de ces technologies dans leurs organisations », etsime-il.

Les dépenses mondiales en systèmes de renseignements cognitifs et artificiels fevraient atteindre un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 54 % jusqu’en 2020 avec des revenus supérieurs à 46 milliards de dollars.

La plus grande partie des dépenses en 2017 (4,5 milliards de dollars) regroupe les applications industrielles qui apprennent, découvrent et font des recommandations ou des prévisions. Les plates-formes informatiques cognitives qui fournissent les outils et les technologies pour analyser, organiser, accéder et fournir des services de conseil basés sur des données structurées et non structurées (en gros le Big Data et les applications dérivées), génèreront des investissements de près de 2,5 milliards de dollars.

Les dépenses liées aux services informatiques et aux services aux entreprises liées à l’IA seront supérieures à 3,5 milliards de dollars tandis que les achats dédiés de serveurs et de stockage totaliseront 1,9 milliard de dollars.

Les cas d’utilisation dont le niveau d’investissement sera le plus élevé cette année sont (par ordre d’importance) : l’enquête sur la gestion de la qualité et les systèmes de recommandation ; les systèmes de diagnostic et de traitement ; les agents automatisés de service à la clientèle ; les systèmes automatisés de renseignement et de prévention des menaces ; et l’analyse de la fraude. Ces cinq cas d’utilisation fourniront près de la moitié de toutes les dépenses de systèmes IA en 2017.

Les cas d’utilisation qui connaîtront la croissance la plus rapide des dépenses au cours de la période de prévision 2015-2020 sont liés à la sécurité publique. Les marchés fortement réglementés, tels que les services bancaires et les services d’investissement en valeurs mobilières seront les plus actifs en matière d’utilisation. Ces deux industries représenteront le quart des dépenses mondiales en solutions IA.

Les États-Unis représenteront près de 78 % des investissements sur ce marché, avec des dépenses estimées à 9,7 milliards de dollars. La région EMEA (comprenant l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique) est actuellement en seconde position, mais elle devrait être supplantée par l’Asie-Pacifique d’ici à 2020, notamment en raison de la croissance explosive des investissements au Japon (+ 107 % de progression annuelle moyenne sur la période).