Systemax s’est délestée de toutes ses activités européennes « non profitables ». Seule la filiale française BtoB Inmac Wstore échappe à la cession. « Systemax va conserver ses opérations hautement profitables en France », indique un communiqué de la société publié ce lundi. « Cette cession recentre les activités en cours de la société sur son Industrial Product Group (IPG) et l’activité en France », ajoute le document qui précise que les autres activités européennes ont été cédées à Hilco Capital, une société d’investissement britannique spécialisée dans la reprise et la restructuration des entreprises en difficulté (elle a récemment repris HMV, l’ancien label musical reconverti dans la distribution de CD et de livres, ainsi que le spécialiste des fournitures de bureau Staples).

L’IPG conservé par Systemax commercialise sous différentes enseignes une très large gamme de produits destinés à l’industrie aux Etats-Unis et au Canada. Il a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 715,6 millions de dollars et un bénéfice opérationnel de 34,3 millions de dollars. Avec un chiffre d’affaires de 417,2 millions de dollars et un bénéfice opérationnel de 19,2 millions de dollars, Inmac Wstore affiche une rentabilité supérieure. « Nos activités en France, les plus importantes en Europe, qui rencontrent un très grand succès, ont historiquement été gérées de façon indépendante des autres opérations européennes. C’est un actif de grande valeur, bien géré avec un part de marché importante, une croissance à deux chiffres et un solide résultat financier », affirme dans le communiqué le CEO de Systemax, Larry Reinhold.

Les conditions financières de la cession ne sont pas communiquées. Systemax indique qu’il conserve une « petite participation individuelle », dans les activités cédées.

En difficulté depuis 2012, le groupe a subi depuis lors plusieurs réorganisations drastiques. Il a ainsi fermé son usine de PC dans l’Ohio, abandonné ses enseigne CompUSA et Circuit City, cédé son activité BtoB américaine ainsi que sa filiale Misco Allemagne. En mai 2016, le CEO Richard Leeds a cédé son siège à Larry Reinhold, la famille Leeds abandonnant ainsi le contrôle du groupe qu’elle a fondé en 1949.