Spécialiste de la virtualisation des postes de travail, Systancia s’est lancé dans le secteur de la cybersécurité en 2013 en rachetant l’éditeur rennais IPdiva, opération suivie il y a moins d’un an d’une autre acquisition dans ce secteur, celle du spécialiste parisien de la gestion des mots de passe, de l’authentification et de la gestion d’identité.

Aujourd’hui l’éditeur alsacien renforce encore son expertise dans ce domaine en se dotant d’un directeur cybersécurité, poste confié à Antoine Coutant. Sa feuille de route ? « Sensibiliser les clients à tous les aspects de la sécurité informatique et structurer l’activité cybersécurité de Systancia afin de concurrencer les plus grands acteurs, notamment à l’international. » Plus concrètement, il aura pour tâche d’accompagner les clients, prescripteurs et partenaires mais aussi de structurer les équipes cybersécurité en interne. Il sera aussi chargé de consolider les processus qualité et le développement sécurisé des produits Systancia « afin de garantir leur conformité et efficacité face aux réglementations les plus strictes », ainsi que le précise un communiqué. La société rappelle à ce sujet que la solution IPdiva Secure 8 a obtenu la certification de sécurité de premier niveau (CSPN) et la qualification « Niveau élémentaire » de l’ANSSI en 2016. Pour l’aider dans ses missions il dotera la société d’une équipe dédiée à la recherche de vulnérabilités sur tous les produits Systancia.

Ingénieur en calcul scientifique diplômé du CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris), Antoine Coutant a débuté sa carrière en 2000 au ministère de la Défense dans un laboratoire de recherche & développement. Un poste qu’il a occupé pendant plus de sept ans avant de rejoindre, en 2008, le Centre d’Évaluation de la Sécurité des Technologies de l’Information d’Orange Business Services (ex Silicomp-AQL) comme évaluateur sécurité. Depuis juin 2011, il était responsable technique du CESTI d’Amossys et responsable opérationnel de l’ensemble des offres de la société.