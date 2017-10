Depuis deux ans, les planètes semblent s’aligner une à une pour Systancia. Créé il y a 19 ans, Systancia s’est fait connaître pour sa solution de virtualisation d’applications et de postes de travail concurrente de Citrix, AppliDis. Mais, malgré une progression régulière, la société est restée longtemps relativement confidentielle. En 2013, Systancia enregistre une première accélération avec le rachat de l’éditeur de solutions de sécurité rennais IPdiva, dont elle hérite un centre de R&D à l’expertise reconnue et surtout une technologie de chiffrement des flux qui crédibilise son offre AppliDis.

Mais le véritable tournant semble être l’acquisition d’Avensis en octobre 2016. Spécialisé dans la confiance numérique, Avencis est à l’origine d’une solution d’authentification SSO (gestion des mots de passe), Avencis SSOX, et d’une solution de gestion des identités et habilitations (Avencis Hpliance) qui viennent étoffer son pôle sécurité. Celui-ci pèse désormais la moitié des revenus de la société. Au passage, Systancia porte son effectif de cinquante-cinq à soixante-dix collaborateurs et dope son chiffre d’affaires de 50% à 5,7 M€. Soit un triplement de son chiffre d’affaires en l’espace de quatre ans.

Entretemps, Systancia était devenue rentable. Sur son exercice 2015, soit trois ans après sa dernière levée de fonds, la société a dégagé un résultat net de 591 K€ (soit une rentabilité de 12,8%). Systancia n’a pas encore publié ses chiffres 2016 mais Christophe Corne, son président-fondateur assure que la structure est rentable depuis lors.

Mais l’acquisition d’Avensis a eu des effets encore plus positifs qu’attendu, notamment à l’international. L’éditeur a ainsi entamé des démarches actives en Allemagne, où il a embauché deux commerciaux, mais aussi au Maroc et en Tunisie (via l’appui du VAD Feeder) et dans les Emirats Arabes Unis. Et la société envisage sérieusement de démarrer une activité aux USA. « Le fait d’être plus nombreux et d’avoir une troisième gamme de produits à promouvoir fait qu’on se sent plus forts et plus efficaces pour conquérir des comptes hors de France », souligne Christophe Corne.

Plus assuré sur le plan commercial, Systancia l’est aussi sur le plan technologique. En cet automne 2017, l’éditeur multiplie les innovations produits. Après avoir introduit l’apprentissage machine (machine learning) dans son offre AppliDis pour raccourcir le temps de chargement des applications, Systancia vient d’annoncer une fonctionnalité d’authentification adaptative au sein de son offre de gestion de mots de passe.