C’est finalement Synnex qui va acquérir Westcon-Comstor. En réalité, le distributeur de Fremont (Californie) ne rachète à Datatec que les activités situées dans les Amériques pour 800 millions de dollars et prend une participation minoritaire dans les activités EMEA et APAC contre un versement de 30 millions de dollars supplémentaires. « La culture de Synnex est similaire à celle de Westcon-Comstor et je suis enchanté par les perspectives de croissance de notre activité à l’échelle mondiale. Nous partageons une vision commune et des objectifs stratégiques afin de répondre aux complexités mondiales et aux demandes émergentes que rencontrent nos partenaires », explique dans un communiqué commun le CEO de Datatec, Jens Montanana.

En réalité, Synnex versera 500 millions de dollars en actions et 100 millions de dollars en numéraire lors de la finalisation de l’opération et jusqu’à 200 millions de dollars si certains objectifs de Westcon Comstor seront atteints d’ici février 2018. Le distributeur versera également 30 millions de dollars pour acquérir une participation de 10% dans les activités de Westcon en EMEA ainsi que les activités de la zone Asie/Pacfique/Chine. Cette participation permet au grossistede mettre un pied en Europe.

Par ailleurs, Synnex prend en charge 115 millions de dettes et de refinancements de Westcon-Comstor. A l’issue de la transaction, Jens Montanana.

Pour son année fiscale close le 28 février dernier, les activités de Westcon dans les Amériques ont généré environ 2,2 milliards de dollars de chiffre d’affaires et un EBITDA d’approximativement 89 millions de dollars. De leur côté les activités EMEA et APAC du distributeur ont généré environ 2,3 milliards de dollars, soit près de 52% du chiffre d’affaires du groupe.

De son côté, Synnex a engrangé en 2016 un chiffre d’affaires de 14,06 milliards de dollars, dont 12,49 milliards de dollars provenant de son activité de grossiste et 1,59 milliard de dollars provenant de son activité de BPO.

En janvier, Datatec avait laissé entendre qu’il avait entamé des négociations en vue de la cession d’une partie de ses activités, sans plus de précisions. Au fil des mois, les noms de Synnex, d’Arrow et d’Also avaient été cités par des sources proches. Au mois d’avril, il ressortait que c’était Also qui tenait la corde. Le prix constituait toutefois un point délicat, à cause tout particulièrement du déploiement d’un ERP complété en novembre dernier qui aa perturbé les activités de Westcon-Comstor et pesé sur ses résultats.