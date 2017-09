Symantec chercherait à acquérir un spécialiste du SIEM (gestion de la sécurité des informations et des événements de sécurité) indique CRN qui s’appuie sur différentes sources. L’éditeur, qui s’est retiré de ce marché en 2013 en mettant fin à son offre Symantec Security Information Manager, aurait envisagé récemment l’acquisition de RSA auprès de Dell. Selon les sources, les discussions n’auraient cependant pas été réellement engagées entre les deux entreprises.

L’éditeur de Mountain View aurait depuis envisagé d’acquérir Splunk. Mais là encore les discussions n’auraient pas abouti. Symantec se serait retiré des négociations après avoir comparé les finances de sa cible à sa valorisation qui approche les 9,4 milliards de dollars.

Symantec pourrait à présent se tourner vers d’autres cibles comme LogRhythm, Exabeam, SumoLogic, ou Cybereason.

Dans une interview accordée récemment à nos confrères, le président et directeur opérationnel de la société, Michael Fey, avait expliqué que Symantec envisageait de nouvelles acquisitions, indiquant que les cibles envisagées devraient apporter de la valeur et de l’argent sans toutefois préciser le secteur ciblé. « Il y aura certainement d’autres acquisitions », a-t-il affirmé. « Nous n’avons pas peur d’acquérir car nous avons déjà démontré que nous pouvons réussir les intégrations et nos clients s’en portent mieux aujourd’hui. »