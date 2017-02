Dans le cadre de l’intégration de Blue Coat (acquis pour 4,65 milliard de dollars en juin dernier), Symantec va rassembler ses deux programmes partenaires au sein d’un seul programme Secure One, présenté comme « plus performant, plus simple, plus complet et offrant plus d’opportunité de profits aux partenaires ».

Opérationnel dès le 1er avril prochain, il sera basé sur deux compétences au lieu de quatre précédemment, alignées sur le portefeuille BtoB de l’entreprise : Core Security et Enterprise Security (qui intègre Blue Coat Web Security).

Une fois l’enregistrement d’opportunité réalisé, les partenaires bénéficieront d’une réduction immédiate au lieu de devoir attendre jusqu’à la fin du trimestre. De plus, ils seront rémunérés dès la clôture de l’affaire et à chaque renouvellement, aussi longtemps qu’ils continueront à servir le client. Les partenaires Platinum considérés comme stratégiques pourront bénéficier d’un rabais supplémentaire dit « de performance Platine », en fonction d’objectifs de croissance spécifiques.

Enfin, les fonds de développement seront accessibles à tous les partenaires Gold et Platinum. Après réception des propositions des partenaires, Symantec examinera si ces dernières sont admissibles à un financement. Il n’y aura pas de limite au nombre de propositions soumises par les partenaires.

Dans un communiqué publié mercredi, l’éditeur de Cybersécurité promet d’apporter plus de précisions au cours des prochains mois.