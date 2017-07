Symantec annonce l’acquisition de Fireglass, une entreprise basée en Israël qui a développé une solution d’isolation éliminant les ransomware, malware et menaces de phishing en temps réel. Les conditions financières de cette opération ne sont pas dévoilées.

Avec Fireglass, les utilisateurs sont protégés quelques soient les sites visités ou les liens sur lesquels ils cliquent. Tous les points d’accès sont protégés, qu’il s’agisse de terminaux Windows, Mac, Android, iOS ou d’objets intelligents indique un communiqué de Symantec. La solution peut être proposée sur site, en mode Saas ou en mode hybride. « Intégrer la technologie d’isolation de Fireglass à nos solutions de sécurité protégeant les points d’accès, la messagerie et les accès au web peut réduire les événements touchant la sécurité de jusqu’à 70% tout en éliminant pratiquement toutes les menaces avancées diffusées via la consultation du web ou via le contenu des emails », indique dans le document, le CEO de Symantec, Greg Clark. « L’isolation deviendra un composant essentiel dans la conception des architectures de cyberdéfense destinées à la génération cloud, confrontée à la réalité d’un internet chiffré ainsi qu’à la crise inhérente aux attaques provenant du web et de la messagerie. La capacité qu’ont les équipes de sécurité de répondre agressivement à certains sites inconnus et aux pièces jointes douteuse sans causer de chaos parmi les utilisateurs d’une entreprise et les help desks IT est désormais une réalité. L’isolation est un élément clé de la sécurisation du cloud et offre par ailleurs un gain de productivité aussi bien à l’utilisateur final qu’aux équipes de sécurité. »

L’acquisition, soumise aux autorisations habituelles, devrait être finalisée au cours de ce trimestre. Symantec indique que la technologie de Fireglass devrait être mise à la disposition des clients et partenaires peu de temps après.