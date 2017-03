Suse a finalisé l’acquisition des actifs technologiques et des équipes d’HPE dédiées aux activités IaaS OpenStack et PaaS CloudFoundry. Les conditions financières de la transaction annoncée le 1er décembre dernier ne sont pas dévoilées.

Les actifs OpenStack acquis seront intégrés à l’environnement OpenStack Cloud de Suse, tandis que les actifs CloudFoundry et PaaS permettront à l’éditeur allemand de commercialiser une plateforme d’entreprise CloudFoundry PaaS certifiée à l’attention de ses clients et partenaires. Par ailleurs, Suse devient le partenaire open source privilégié pour les environnements OpenStack et Cloud Foundry en plus de Linux. Les deux sociétés ont par ailleurs paraphé un accord non exclusif aux termes duquel HPE pourra intégrer en OEM les technologies nouvellement cédées dans ses solutions Helion OpenStack et Helion Stackato.

« La finalisation de cette acquisition représente une nouvelle étape importante dans la stratégie de croissance et d’expansion permanente de Suse », explique dans un communiqué Nils Brauckmann, CEO de Suse. « Nous sommes ravis d’accueillir les nombreux membres de ces équipes au sein de notre entreprise et d’intégrer ces technologies dans notre portefeuille. Nos clients et nos partenaires bénéficieront immédiatement de la richesse et de la valeur accrues que cette acquisition apporte à nos solutions d’infrastructure Software-Defined pour entreprises. »