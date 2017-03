Jeune éditeur originaire de la province de Liège en Belgique, Esia est à l’origine d’une solution de supervision à la fois robuste et intuitive. Après avoir conquis près de 200 clients et une trentaine de partenaires outre-Quiévrain, Esia a décidé de venir tenter sa chance de l’autre côté de la frontière. Première étape, l’éditeur a recruté en novembre dernier l’ex-responsable des ventes indirectes de Global SP, Julien Maitre, qu’il a chargé de prospecter les entreprises de la région Ile-de-France avec le titre de business développer. En complément, l’éditeur vient également de s’attacher les services d’un agent commercial indépendant pour le grand Ouest et il négocie avec un troisième candidat pour développer les Grand Est.

Deuxième étape, l’éditeur s’est offert un stand bien en vue sur le dernier IT Partners pour présenter la dernière version de sa solution et tenter de recruter des partenaires. Bingo ! Le stand n’a pas désempli pendant la durée du salon et l’éditeur est reparti avec 120 contacts intéressés.

Fort de ce succès, la troisième étape démarre le 4 avril prochain avec la première date d’un tour de France partenaires qui doit durer un bon mois. Le principe de ce tour : visiter un par un les partenaires intéressés pour procéder au déploiement initial et former les équipes. Durée de chaque visite : une demi-journée. À l’issue de ce tour, Esia espère avoir formé une soixantaine de partenaires potentiels. La quatrième étape devrait intervenir d’ici à la fin de l’année ou au début de 2018 avec la création officielle d’une filiale, qui devrait être dirigée en toute logique par Julien Maitre.

L'intérêt que suscite la solution d'Esia s'explique par son positionnement résolument PME, sa technologie 100% maison et son approche « prêt-à-monitorer ». Déçu par l'évolution de Nageos à la communauté duquel l'un des ses cofondateur a participé, Esia a d'emblée fair le choix de tout développer en interne en partant d'une feuille blanche. Ciblant au déprt les grands comptes, l'éditeur a conçu une solution robuste.