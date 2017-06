Développer les nouveaux usages des smartphones dans l’entreprise. Tel est l’objectif que s’est fixé Antoine de Verneuil. Il travaille sur le sujet depuis 2016. Il vient à présent de créer son entreprise : Strapp.

Channelnews : Quels sont les services proposés par Strapp ?

Antoine de Verneuil : Le smartphone change nos vies depuis l’apparition de l’iPhone. Les usages ont évolué. En entreprise, c’est nettement moins vrai. Les usages restent souvent limités aux appels, aux SMS, un peu aux mails alors que des milliers d’applications, souvent gratuites, peuvent améliorer la vie des entreprises. Ce besoin n’est pas souvent formulé mais il est bien présent. Nous y apportons deux réponses. Tout d’abord faciliter l’acquisition d’une flotte de smartphones à travers la location afin de favoriser et garantir les nouveaux usages. Ensuite, nous proposons du conseil, inclus dans l’offre de location. Nous proposons notamment une liste d’applications iOS et Android classées par thématiques permettant d’améliorer la productivité et de développer les usages dans l’entreprise. Cette liste, qui sera mise à jour régulièrement, est consultable sur notre site. Toutes les applications sont sélectionnées pour les nouveaux usages qu’elles apportent et surtout pour leur qualité.

Nous invitons les entreprises à chercher la bonne application dans la liste, qui balaye environ 80% des usages. Nous les accompagnons dans le choix et la mise en place des applications. De la même manière nous pouvons conseiller les clients sur le choix d’un opérateur en fonction de la qualité de sa couverture, en nous basant sur les données de l’Arcep.

Quel est le coût d’un abonnement ?

Antoine de Verneuil : Le prix est de 10 euros par mois, sans versement initial et sans frais de livraison, pour un smartphone d’une valeur retail de 200 à 250 euros, de 25 euros par mois pour un appareil valant entre 400 et 450 euros. Le prix pour un smartphone haut de gamme est de 40 euros par mois. Le prix comprend la garantie contre la casse et le vol ainsi que la livraison d’un smartphone de prêt. Le client peut changer de smartphone au bout de six mois. Il peut ainsi adapter sa flotte selon ses besoins. Nous sélectionnons la marque du smartphone en fonction de ses propriétés. Nous proposons actuellement des appareils de marque Acer, Huawei, Samsung et Apple. L’engagement est de 6 mois minimum.

Pour finir, pouvez-vous décrire Strapp en quelques mots ?

Antoine de Verneuil : C’est une société de quatre personnes basée à Nantes mais qui couvre toute la France. Nous avons également trois intervenants occasionnels qui sont des spécialistes du développement d’applications Android. Nous travaillons avec des distributeurs de téléphones et avec des sociétés de livraison.