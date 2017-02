L’éditeur français de cybersécurité Stormshield, vient de recevoir, pour la 4ème fois, le « Label France Cybersecurity ». Le label distingue cette fois-ci la solution Stormshield Data Security for Cloud & Mobility.

Stormshield avait déjà été labellisé en 2015 et 2016 pour ses solutions : Stormshield Network Security (protection des réseaux), Stormshield Data Security (protection des données) et Stormshield Endpoint Security (protection des postes de travail).

Le label « France Cybersecurity », initié par le gouvernement et des acteurs privés spécialisés tels que l’ANSSI, la DGA, la DGE ou Hexatrust, vise à créer un écosystème français de la sécurité numérique. Il a pour vocation de promouvoir les solutions de cybersécurité françaises et d’accroître leur visibilité dans l’Hexagone et à l’international. Il garantit aux utilisateurs et donneurs d’ordres le choix de solutions performantes en termes de fonctionnalités et de haute qualité.

« Avec désormais 4 offres labellisées, Stormshield est l’éditeur français de solutions de sécurité le mieux représenté. Nous sommes très fiers de cette nouvelle distinction qui, une fois de plus, met en avant notre savoir-faire et reconnait la performance et la qualité de nos solutions. Ce label est un véritable levier pour Stormshield. Il montre notre capacité à proposer des solutions innovantes et complémentaires, capables de protéger nos clients de bout en bout », explique dans un communiqué affirme Matthieu Bonenfant, Chief Marketing Officer chez Stormshield.