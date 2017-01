L’éditeur français de solutions de cybersécurité Stormshield organise la 1ère édition du WeMeetStudents Tour. Ce mini tour de France permettra d’aller à la rencontre d’étudiants d’écoles d’ingénieurs et d’informatique.

Un bus aux couleurs de Stormshield parcourra quatre villes-étapes pour les initier aux métiers de la sécurité informatique et stimuler les vocations.

« Face au nombre croissant d’attaques ciblées et sophistiquées, le besoin d’experts en sécurité informatique est en forte augmentation. Mais malheureusement, les profils qualifiés sont encore trop rares et de nombreuses entreprises rencontrent des difficultés pour recruter. Ce Tour de France nous permettra d’aller à la rencontre des futurs diplômés pour promouvoir les métiers de la sécurité informatique et attirer de nouveaux talents », explique dans un communiqué Sylvie Blondel, directrice des Ressources Humaines de Stormshield. La société prévoit, en effet, d’ouvrir en 2017 de nombreux postes dans la protection des postes de travail, des réseaux et des données.

Après une présentation d’une trentaine de minutes sur la Cybersécurité, les étudiants pourront échanger avec les collaborateurs Stormshield, afin de découvrir les différents métiers associés à ce secteur.

Les étudiants intéressés par un stage auront la possibilité de recontacter Stormshield à l’issue de cette rencontre.

Les grands rendez-vous