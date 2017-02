Finalement, ce n’est pas une mais deux personnes qui dirigeront conjointement Dell-EMC France, succédant ainsi à Christian Hiller, le patron de la filiale sur le départ. Stéphane Barberet, dont nous annoncions la nomination il y a deux jours, s’occupera de l’activité Enterprise, qui cible les très grands comptes internationaux et nationaux

L’activité Commercial sera quant à elle prise en charge par un autre Stéphane, Stéphane Huet qui s’occupera ainsi des autres comptes privés ainsi que des secteurs public et parapublic. Entré chez Dell en 2006 après avoir occupé des postes de management chez TRT Lucent, HP et Tiscali, ce diplômé de Télécom Paris Tech et de l’Insead était jusqu’à présent vice-président et directeur général de Dell-EMC en charge de l’Europe centrale et du Sud.