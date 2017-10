A l’origine d’une solution innovante de sauvegarde définie par logiciel commercialisée sous forme d’appliances physiques, virtuelles ou en mode SaaS, Rubrik a ouvert au cours de l’été 2016 une agence en France avec à sa tête Dominique Fleury. Pour piloter ses affaires dans l’Hexagone, mais aussi en Italie et en Espagne, la licorne de Palo Alto vient de créer une direction des ventes Europe du Sud, qu’elle a confié à Stéphane Gaillard. Ses missions consisteront à s’occuper du développement commercial et à apporter son soutien aux directions locales et à leurs organisations en place.

Stéphane Gaillard était jusqu’à présent Country Sales Director chez Veeam Software. Il occupait auparavant des fonctions identiques chez Red Hat. Diplômé de Kedge Marseille (Sup de Co Marseille), Stéphane Gaillard a débuté sa carrière en 1992 comme commercial chez des éditeurs de logiciels. Il a ensuite été directeur commercial de Veritas puis de Symantec jusqu’en 2011.