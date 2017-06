Le distributeur de fournitures de bureau Staples vient d’annoncer son acquisition par le fonds d’investissement Sycamore Partners pour 10,25 dollars par action, soit environ 6,9 milliards de dollars. Cela représente une prime de 20% par rapport au cours moyen du titre calculé sur les 10 jours précédant le début des négociations. L’opération doit encore être approuvée par les autorités et les actionnaires, et doit être finalisée fin décembre au plus tard. Basé à New York, Sycamore Partners investit exclusivement dans les entreprises américaines du secteur de la distribution en difficulté. Cet investissement intervient un an après qu’un juge fédéral a empêché la fusion de l’entreprise avec Office Depot, estimant que cette opération contrevenait aux règles de la concurrence.

Numéro un de la distribution de fournitures de bureau aux Etats-Unis, Staples a vu son chiffre d’affaires fondre au fil des années, passant de 24,4 milliards de dollars en 2013 à 18,25 milliards de dollars lors du dernier exercice, lequel s’était soldé par une perte de 459 millions de dollars. Il y a 8 mois la société de Framingham (Massachussetts) avait annoncé la signature d’un accord avec le service provider Managed by Q afin de proposer tout une gamme de services à ses clients américains (services de migration, gestion et déploiement des terminaux mobiles, services d’impression, support, cybersécurité…).

D’après CRN, le distributeur envisage de fermer 70 boutiques en Amérique du Nord cette année et de réévaluer son portefeuille de produits « en se basant sur leur performance et l’évolution des conditions du marché ». Staples possède actuellement 1.255 magasins aux Etats-Unis et 304 au Canada.

Dans un communiqué, le directeur général de Sycamore Partners, Stefan Kaluzny, a indiqué que sa société prévoyait « d’accélérer la profitabilité à long terme » du distributeur.