Dans le cadre de sa stratégie de développement international, SQLI a fait l’acquisition de Star Republic, agence digitale suédoise créée en 2003. Il s’agit de la première implantation de la société en Scandinavie. L’opération dont les modalités financières précises ne sont pas dévoilées, a été payée en numéraire. Elle donnera lieu au versement d’un complément de prix en fonction de critères de performance au cours des 3 prochaines années précise toutefois SQLI.

Etablie à Göteborg et Stockholm, Star Republic compte 70 collaborateurs spécialistes des solutions e-commerce, mobilité et parcours utilisateurs et intervient sur les mêmes secteurs stratégiques que SQLI (retail, banque, alimentaire et santé). Star Republic s’appuie sur les plateformes Salesforce Commerce Cloud, Inriver Pim-Systems et Episerver pour accompagner notamment des grands groupes internationaux comme Carlsberg Group, Tele2, ou Unilever. Enregistrant une croissance de 30% par an au cours des quatre dernières années, la société a affiché en 2016 un chiffre d’affaires de plus de 70 millions de couronnes suédoises (plus de 7 millions d’euros) et une marge d’Ebitda proche de 13%.

L’opération s’est traduite la prise de contrôle de Star Republic par SQLI aux côtés des managers de l’agence qui ont réinvesti à titre minoritaire. L’intégration au sein du groupe français est intervenue avec effet rétroactif au 1er mai 2017.

Ce dernier précise qu’il entrevoit d’importantes synergies à mettre en œuvre immédiatement après le rapprochement, notamment en termes de partage des compétences technologiques (Hybris pour SQLI, Inriver et Episerver pour Star Republic) et des capacités offshore de SQLI. Star Republic servira également de tête de pont pour le déploiement du groupe dans les pays scandinaves, notamment au Danemark. Après son implantation au Royaume-Uni et l’ouverture d’un bureau en Suisse alémanique à Zurich en 2016, SQLI indique qu’il souhaite poursuivre son déploiement à l’international, avec un focus fort sur l’Europe du Nord.