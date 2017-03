Une bonne croissance organique au quatrième trimestre a permis à SQLI de clore un exercice 2016 avec une croissance de 6,7% à 190,9 millions d’euros. La croissance du quatrième trimestre a été tirée par les segments de l’e-commerce (+54 %) et de la mobilité (+55 %). L’international progresse de 16%. L’accroissement du mix stratégique (augmentation des activités digitales) et de l’international permet à l’Ebitda d’atteindre 15,3 millions d’euros (+22,2%) tandis que la marge opérationnelle courante s’établit à 8,0% contre 7,0% en 2015. SQLI attribue notamment cette évolution à l’amélioration du taux d’emploi qui se situe à 85,8%.

Le résultat opérationnel progresse de 60,0% à 10,7 millions d’euros après déduction de charges non courantes de 3,2 millions d’euros, dont 2,3 millions d’euros de coûts de restructuration et 0,8 million d’euros de coûts non récurrents liés aux frais d’acquisitions. Le résultat net bondit de 74,7% à 6,2 millions d’euros.

Au 31 décembre, SQLI disposait au 31 décembre d’une trésorerie brute de 6,9 millions d’euros pour un ratio d’endettement financier net de 7,0%.

L’effectif a été augmenté pour faire face à la croissance des prises de commande et atteignait 2.096 personnes au 31 décembre.

Dans son communiqué, la société constate des signaux favorables pour le démarrage de son plan stratégique Move Up 2020 annoncé au mois de juin dernier. Elle se fixe pour objectif un taux de croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires, la croissance organique étant soutenue par de la croissance externe. SQLI vise également une nouvelle hausse de son Ebitda.