Splunk veut développer son channel, qui se limite aujourd’hui à un peu plus de 750 partenaires dans le monde. Pour séduire les candidats il vient notamment de mettre en place un nouveau portail doté de plus de fonctionnalités. Celui-ci s’inscrit dans la continuité de son programme Partner Plus annoncé en début d’année.

But avoué du spécialiste de l’analyse de données : recruter des revendeurs et, tout particulièrement, des fournisseurs de services managés, des entreprises de services professionnels, ainsi que des partenaires technologiques capables de développer des solutions pour enrichir ses logiciels. « Nous développons beaucoup d’initiatives en faveur de nos partenaires », a expliqué à CRN Brooke Cunningham vice-président régional en charge du programme partenaires mondial et des opérations. « Les partenaires sont véritablement une part importante de tout ce que nous faisons parce que nous les voyons comme un composant essentiel de notre stratégie de croissance pour le futur. »

Depuis sa création en 2003, la firme de San Francisco s’était concentrée sur la vente directe. Changement de cap donc. « Nous voulons nous assurer que nos partenaires ont un point d’entrée non-stop pour s’engager avec Splunk et leur offrir vraiment une expérience sans couture. » Ces partenaires peuvent notamment personnaliser le portail en fonction du profil de leurs salariés. Ce portail étant par ailleurs optimisé pour les terminaux mobiles. Les partenaires peuvent encore y trouver du contenu marketing, des listes de prospects (dont la distribution est automatisée pour les partenaires Premier et Elite), des formations ainsi qu’un programme d’intégration sur 30/60/90 jours pour les nouveaux venus et leurs salariés, sans oublier des blogs et des liens avec les réseaux sociaux. Ils peuvent par ailleurs l’utiliser pour obtenir des fonds de développement marketing.