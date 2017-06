L’opérateur de sécurisation des données dans le cloud Difenso vient de boucler une seconde levée de fonds auprès de son investisseur historique Nestadio Capital et de nouveaux investisseurs. Au total, la startup fondée en 2015 a levé 2 millions d’euros pour commercialiser sa solution dont le cœur cryptographique est certifié par l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information) et est conforme au GDPR (General Data Protection Regulation), le règlement européen qui s’appliquera dès mai 2018 à toute entreprise qui collecte, traite et stocke des données personnelles.

Outre la protection des principaux services SaaS (Microsoft Outlook pour Office 365, Exchange 2013 et 2016, Gmail, One Drive, Google Drive, Box , Dropbox, SharePoint Online, Office Online, Salesforce Classic et Lighting…), Difenso offre aussi un accès web service de protection des données à tous les types d’applications.

Cette levée de fonds est destinée à accélérer le développement commercial et à étoffer le réseau de revendeurs et d’intégrateurs des solutions de la société.