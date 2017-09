Deux jours après avoir finalisé le rachat du Suédois Kantor, Sopra Steria indique qu’il a pour projet d’acquérir 88,2 % des actions et droits de votes de Tecfit, la société holding qui contrôle l’éditeur et prestataire de services dans le domaine financier Galitt. Tecfit est jusqu’à présent détenue exclusivement par le fondateur et le management historique qui conserveraient dans un premier temps 11,8 % du capital. L’acquisition de cette participation minoritaire par Sopra Steria est toutefois prévue en 2021.

Fondée en 1990 par Gérard Tchakgarian en tant que cabinet de conseil spécialisé dans les systèmes de paiement, Galitt a progressivement étendu ses activités aux services, au testing et à l’édition de solutions, devenant ainsi un acteur de référence sur le marché français des paiements et des transactions sécurisées. Forte de 250 collaborateurs et revendiquant environ 400 clients, la société a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 30,8 millions d’euros. Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées.

Le marché des paiements, porté notamment par les innovations technologiques et par les évolutions règlementaires affectant le secteur financier, constitue un axe de développement prioritaire pour Sopra Steria. Le groupe, à travers sa filiale Sopra Banking Software, engagée dans une refonte de son offre Sopra Banking Platform for Payments souhaite renforcer ses capacités en conseil stratégique et métier afin de proposer une offre de bout en bout à ses grands clients. Présente historiquement chez tous les grands comptes bancaires français mais également chez les grands opérateurs et réseaux de paiement ainsi que chez les constructeurs de terminaux, la société Galitt permettrait un renforcement rapide des capacités de Sopra Steria dans le secteur bancaire.

De son côté, en rejoignant Sopra Steria, Galitt renforcerait son positionnement en France et accélérerait sa croissance à l’international, tout en générant d’importantes synergies avec les différentes entités du groupe et en particulier avec Sopra Banking Software. En outre, Galitt bénéficierait de l’expertise de Sopra Steria pour étendre son champ d’activités à de nouveaux secteurs (distribution, transports…) directement concernés par l’ouverture du marché des paiements aux acteurs non-bancaires.

Ce projet, soumis aux conditions préalables usuelles, pourrait être finalisé avant la fin de l’année.