Sopra Steria rejoint le programme Google Cloud Partner. Cette collaboration permettra à l’ESN de déployer les composants de la plateforme Google Cloud (GCP) dans des grands projets autour de l’intelligence artificielle, le Big Data et la Data Science.

Dans le cadre de cet accord, Google Cloud et Sopra Steria vont échanger leurs visions sur les transformations en cours et à venir et identifier des projets stratégiques sur lesquels ils travailleront conjointement.

Sopra Steria s’engage à former et certifier ses experts au programme de certification Google Cloud Platform et à apporter son expertise en terme de connaissance clients tant en France qu’en Europe.

De son côté, Google mettra à disposition de Sopra Steria ses solutions ainsi que son support et son expertise.

« Cette collaboration avec Google Cloud permet à Sopra Steria de renforcer ses grands projets d’innovation auprès de ses clients. Grâce à son approche de pointe en R&D, Google Cloud apporte avec sa plateforme GCP une brique supplémentaire à l’offre Cloud de Sopra Steria. En tant que partenaire, notre Groupe fournit sa connaissance client pointue à travers notamment notre présence géographique de proximité à travers toute l’Europe », explique dans un communiqué Mohammed Sijelmassi, CTO du groupe Sopra Steria.