Les fournisseurs de solutions de télécommunications Sonus et Genband annoncent leur fusion.

La transaction permet de combiner les compétences de Sonus en matière de virtualisation des communications en temps réel, de protocole SIP et de 4G / voice-over LTE avec les solutions de sécurité et de modernisation du réseau de Genband. « Le nouveau groupe disposera d’une empreinte globale plus profonde, d’une capacité d’investissement accrue dans la R & D et d’une offre complète de produits de communication en temps réel », peut-on lire dans un communiqué commun.

Les actionnaires de Sonus et Genband détiendront chacun environ 50% de la société combinée. Sur la base du cours de clôture des actions ordinaires de Sonus le 22 mai 2017 (7,79 dollars) et de la trésorerie nette estimée au moment de la clôture, la transaction valorise la nouvelle société à environ 745 millions de dollars.

Sonus et Genband ont enregistré en 2016 un chiffre d’affaires cumulé d’environ 680 millions de dollars.