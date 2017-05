SonicWall vient de désigner Michael Berg au poste de directeur senior Ventes et Channel pour l’Europe. Il dirigera depuis la Suisse les programmes de ventes et partenaires sur le Vieux Continent. Il sera responsable de l’exécution de la stratégie 100 % channel de l’éditeur, du recrutement et du développement des partenaires, des relations avec la distribution et de la mise en œuvre complète du programme SecureFirst.

« SonicWall a déjà profité d’un développement inédit avec les partenaires à l’échelle internationale comme en Europe depuis son relancement en tant que société indépendante au mois de novembre dernier », explique dans un communiqué Steve Pataky, vice-président des Ventes et Channel Monde de la société. « L’expertise de Michael viendra renforcer les partenariats solides que nous avons construit avec nos revendeurs afin de supporter notre croissance. »

Michael Berg apporte plus de 20 ans d’expérience aux côtés des partenaires et des distributeurs dans la région. Il rejoint l’équipe de SonicWall après avoir été directeur Channel de la société de chiffrement des communications Silent Circle. Avant cela, il a été vice-président de la Gestion de projet pour le distributeur informatique chypriote ASBISc Enterprises, bâtissant des solides relations channel dans la région EMEA. Auparavant, au cours des 15 années passées chez Tech Data à des postes de direction en Allemagne et en Suisse, il a développé une connaissance approfondie du secteur de la distribution.