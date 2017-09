SonicWall pavoise. L’éditeur de solutions de cybersécurité annonce dans un communiqué que, depuis son rachat par les fonds d’investissement Francisco Partners et Elliott Management, il a pour la troisième fois largement dépassé les objectifs trimestriels financiers et opérationnels qu’il s’était fixés. « Alors que nous opérons de façon autonome depuis moins d’un an, nous atteignons déjà des résultats financiers records largement en avance sur les prévisions et la tendance s’accélère », affirme dans un communiqué le président et CEO de la société, Bill Conner. « Toute l’équipe SonicWall travaille d’arrache-pied pour atteindre et surpasser les objectifs ambitieux que nous avions fixés le premier jour. Ces excellents résultats témoignent de la puissance de nos partenaires channel, de notre équipe internationale, de notre offre de produits et de nos services de support. »

L’éditeur annonce notamment l’inscription de 5.000 nouveaux partenaires. De plus, depuis le lancement du programme en novembre 2016, plus de 18.000 partenaires provenant de 150 pays auraient rejoint le programme SecureFirst destiné aux revendeurs, intégrateurs, fournisseurs de services de sécurité et consultants en sécurité.

SonicWall vient par ailleurs de signer un accord de partenariat avec SentinelOne afin d’ajouter la protection des postes de travail de nouvelle génération à sa plateforme. La nouvelle offre inclura en mode SaaS la gestion centralisée et l’analyse des menaces, ainsi que le partage des informations. « Nos deux solutions performantes apportent aux PME du monde entier un niveau de sécurité entreprise renforcé de même que de la détection automatique, de la prévention, de la remise en état et de la conformité. L’offre combinée hisse automatiquement et en temps réel la détection et la prévention des brèches de sécurité à un niveau supérieur, permettant à nos clients de se concentrer sans crainte sur leur cœur d’activité », indique Bill Conner.

La disponibilité de la nouvelle solution est prévue pour le début de l’an prochain.