C’est à une véritable cure de jouvence qu’a été soumise l’offre de SonicWall depuis son rachat par Francisco Partners et Elliott Management. En un peu plus d’un an, le spécialiste de la cybersécurité a en effet renouvelé une bonne partie de ses produits.

Une nouvelle version de SonicOS 6.5, qui inclut plus de 50 nouveautés, enrichit la plateforme automatisée de détection et prévention des menaces en temps réel de la firme de San Jose. « Il s’agit du lancement le plus important de l’histoire de l’entreprise », précise cette dernière dans un communiqué. Le système d’exploitation inclut des capacités d’API améliorées permettant de développer des plateformes de sécurité automatisées alimentées par des flux d’informations sur les menaces identifiées par des tiers. SonicOS 6.5 inclut également des fonctions de sécurité et de connectivité pour les utilisateurs mobiles. L’OS supporte par ailleurs l’authentification multi-domaine afin de faciliter la gestion et l’application des règles de sécurité de l’entreprise.

SonicWall dévoile aussi son nouveau pare-feu SonicWall Network Security Appliance (NSA) 2650 qui offre, outre la détection et la prévention des menaces en temps réel, des capacités d’inspection et de déchiffrement TLS/SSL sur les réseaux filaires et sans fil Wave 2 à haut débit. Conçue pour les filiales et les campus, l’appliance est dotée d’interfaces Ethernet 2,5 Gbit/s et supporte le sandboxing multi-engine via le service ATP (Capture Advanced Threat Protection) pour contrer les attaques zero-day inconnues, comme les ransomwares. Comparée à l’appliance NSA 2600 de la génération précédente, elle accepte deux fois plus de connexions DPI et 12 fois plus de connexions DPI SSL.

Pour compléter le pare-feu, SonicWall lance une nouvelle série de points d’accès SonicWave conforme au standard 802.11ac Wave 2, dotée de la technologie MU-MIMO 4×4.

Extension du système SonicWall Cloud Global Management System (GMS), SonicWall Cloud Analytics est une nouvelle application cloud basée sur l’intelligence artificielle, délivrée sous forme de service aux clients et partenaires. Un tableau de bord centralisé donne accès en temps réel aux informations et alertes relatives au trafic réseau, au comportement des utilisateurs et à l’activité des terminaux.

Enfin, SonicWall lance une nouvelle version (la 12.1) de SonicWall Secure Mobile Access (SMA) offrant un accès sécurisé, sur la base de règles, aux e-mails, serveurs de fichiers et applications internes via l’authentification SSO, fédérée pour se connecter aux ressources cloud et sur site à partir des terminaux autorisés. Pour faire face aux cyberattaques avancées, SMA analyse désormais tous les chargements de fichiers avec le service de sandboxing SonicWall Capture ATP.

SonicOS 6.5, le pare-feu NSA 2650 et la série des points d’accès sans fil SonicWave sont disponibles immédiatement. SMA 12.1 et Cloud Analytics devraient l’être au début du quatrième trimestre.