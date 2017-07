Dans les mains de Francisco Partners et d’Elliott Management depuis un an, SonicWall pratique désormais uniquement la vente indirecte.

L’éditeur de solutions de cybersécurité annonce dans un communiqué avoir dépassé ses objectifs financiers et opérationnels, sur le plan des ventes, de l’implication des partenaires et de l’assistance. « En moins de huit mois, SonicWall a déjà dépassé ses objectifs, pourtant ambitieux. Nous croyons dans cet investissement depuis le premier jour et sommes certains que ce n’est que le premier chapitre d’une belle réussite », commente dans le document son CEO, Bill Conner. « De plus en plus de professionnels de la cybersécurité font face aux nouvelles menaces en utilisant des produits et services SonicWall. Que ce soit à travers notre modèle de management, nos partenaires, notre technologie ou nos services, nous avons toutes les ressources pour permettre aux entreprises d’être plus efficaces tout en ayant l’esprit libre ».

Depuis le lancement en novembre dernier de son programme SecureFirst, qui réunit distributeurs, intégrateurs, fournisseurs de services de sécurité infogérés et experts en sécurité, SonicWall a enregistré une forte hausse de ses ventes et de ses partenariats. Plus de 15.000 partenaires répartis dans 90 pays auraient ainsi adhéré au programme, dont 4.000 qui n’avaient jamais été clients de l’éditeur.

Au mois de mars dernier, la société a lancé la SonicWall University, un programme de formation digitale qui s’appuie sur ses équipes de chercheur et sur les renseignements récoltés par le million de capteurs de SonicWall Capture Labs. Ce programme a, selon l’éditeur, assuré plus de 10.000 heures de formation en ligne et plus de 19.000 examens ont été passés avec succès. Parmi les sessions de formation proposées figurent notamment les ransomwares, les menaces relatives à la messagerie électronique et les menaces chiffrées. « L’implication de nos partenaires dans notre programme SecureFirst et SonicWall University a dépassé toutes nos attentes, avec une hausse de 50 % des inscriptions », explique dans le communiqué Steve Pataky, vice-président du service Worldwide Sales and Channel. Cet apport aurait permis de générer plus de 250.000 millions de dollars supplémentaires et de dépasser le cap des 3 millions de pare-feux vendus.

En tant que société privée, SonicWall ne dévoile pas ses chiffres de vente. Toutefois, d’après le cabinet d’étude de marché NPD Group relayé par nos confrères de CRN, l’entreprise aurait dépassé ses principaux concurrents pour se hisser à la deuxième place des ventes d’appliances de sécurité réseau au cours du premier trimestre, ce qui représente une croissance annuelle de plus de 55 %.