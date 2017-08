innovaphone Conferencing est une solution innovante et performante pour les entreprises, qui permet la collaboration efficace des employés, peu importe l’endroit où ils se trouvent. Grâce à ces nombreuses fonctionnalités, la solution de conférence peut être intégrée sans transition aux activités quotidiennes.

L’application Conferencing App est intégrée au logiciel de communications unifiées myPBX. Le modérateur de la conférence dispose ainsi d’une interface conviviale facile à utiliser, les salles de conférences virtuelles pouvant être gérées d’un simple clic. En outre, des codes PIN individualisés peuvent être attribués à chaque salle de conférence et le modérateur de la conférence peut identifier les participants actuels – ainsi que le locuteur – de chaque conférence. Il est également possible de couper le micro des participants.

Des salles de conférence accueillant jusqu‘à 60 personnes peuvent être réalisées en fonction de la passerelle innovaphone utilisée. innovaphone Conferencing permet aux utilisateurs de choisir entre les visioconférences et les conférences audio. Le partage d’application (Application Sharing) est possible dans les deux cas de figure. Lorsqu’un participant se connecte à une conférence en indiquant le code PIN correspondant, le partage d’application est directement activé.

Les webinaires et autres évènements du même genre peuvent ainsi être organisés et réalisés facilement. innovaphone Conferencing dispose de surcroît de l’identification du locuteur : pendant une visioconférence avec plusieurs participants c’est toujours la personne en train de parler qui est visible sur l’écran. Le partage d’application avec visiophonie est désormais également possible via WebRTC pour toutes les conférences avec des participants externes.

La conférence Broadcast est un autre mode possible de conférence téléphonique. Un groupe de participants du système innovaphone PBX est appelé par un numéro Broadcast spécial. L’appel est distribué aux membres de ce groupe. Le participant qui accepte l’appel est connecté à la conférence. Pour les conférences téléphoniques qui ont lieu régulièrement avec les mêmes participants, les conférences Broadcast sont un moyen efficace et rapide pour échanger des informations.

Vous trouverez ici plus d’informations sur la solution innovaphone Conferencing : https://www.innovaphone.com/fr/produits_communications_unifiees/conferencing.html