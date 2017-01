Au cours du quatrième trimestre 2016, Citrix a réalisé un chiffre d’affaires de 908 millions de dollars, contre 905 millions de dollars un an plus tôt, soit une augmentation inférieure à 1 %. Sur l’ensemble de l’exercice, l’éditeur affiche un chiffre d’affaires de 3,42 milliards de dollars, contre 3,28 milliards de dollars en 2015, ce qui représente une progression de 4 %.

Le revenu net de Citrix au quatrième trimestre 2016 était de 200 millions de dollars, soit 1,26 dollar par action diluée, contre 131 millions de dollars ou 0,84 dollar par action diluée un an plus tôt. Le bénéfice net annuel s’établit à 536 millions de dollars, soit 3,41 dollars par action diluée, contre 319 millions de dollars, soit 1,99 par action diluée, au cours de l’année fiscale 2015.

Les produits dégagés de la vente de solutions et de licences ont diminué de 9% au quatrième trimestre et augmenté de 1% sur l’année. Les revenus issus du SaaS ont progressé de 8% au cours du trimestre et de 12% sur l’ensemble de l’exercice. Les produits associés aux mises à jour de licences et à la maintenance ont augmenté de 4 % dans les deux cas. Enfin, les chiffres d’affaires provenant des services professionnels (conseil, formation aux produits et certification) ont diminué de 8 % sur les trois derniers mois et de 11% sur l’ensemble de l’année.

Sur un plan régional, les revenus de la zone Amérique ont reculé de 1% au dernier trimestre mais progressé de 8% sur l’exercice 2016, la zone Pacifique affiche respectivement +1% et -4%, tandis que la zone EMEA enregistre dans les deux cas un recul d’environ 1%.

Les flux de trésorerie ont atteint 1,12 milliards de dollars en 2016, contre 1,03 milliards de dollars en 2015.

« Ce trimestre a été particulièrement important, et nous a permis de démontrer notre engagement pour recentrer l’activité et rationaliser l’activité, cela s’est d’ailleurs fortement ressenti sur le marché », commente dans un communiqué le CEO de l’éditeur, Kirill Tatarinov. « De façon générale, 2016 a été une réussite. Nous avons fait plusieurs pas en avant pour étendre notre vision, notre stratégie et notre culture, tout en augmentant rapidement notre profitabilité et notre croissance dans notre cœur d’activité. Nos progrès en 2016 sont autant de conditions favorables vers une croissance profitable soutenue »