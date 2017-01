Depuis sa création, le groupe Softeam réalise une croissance continue en France et à l’international qui lui permet de se positionner auprès des grands donneurs d’ordres du marché, notamment dans le secteur financier où il est bien implanté.

L’année 2016 a marqué une nouvelle étape dans l’évolution de l’entreprise avec une levée de fonds de 20 millions d’euros et de nouvelles opérations de croissance externe (Modedemploi, Capa Invest, 2B Consulting) qui lui ont permis d’intégrer de nouvelles expertises et de nouveaux référencements stratégiques.

Sur l’ensemble de l’exercice, Softeam enregistre une croissance de 25% de son chiffre d’affaires qui se porte désormais à plus de 100 millions d’euros, réalisé chez ses clients historiques et auprès de nouveaux entrants.

Cette croissance des résultats permet au groupe de se positionner parmi les principaux créateurs d’emplois sur le marché des ESN françaises. Au cours de l’année, il a ainsi intégré près de 250 nouveaux consultants et dépassé la barre des 1.000 collaborateurs.

« Cette nouvelle étape dans notre développement a été rendue possible grâce à l’implication active de tous nos collaborateurs qui délivrent au quotidien à nos clients de fortes expertises tant métiers (finance, banque, assurance, utilities) que technologiques (digital, Big Data, Agile). Notre objectif est de continuer à développer cette dynamique pour apporter toujours plus de valeur ajoutée à nos clients », explique dans un communiqué le président du groupe, François Salaün. « Pour ce faire, nous allons continuer à investir fortement en formation et en R&D pour conserver ce niveau élevé d’expertise qui a fait notre réputation sur nos marchés historiques. » Softeam a par ailleurs l’intention d’ajouter de nouveaux domaines et de nouvelles expertises complémentaires à son activité.