En juillet le Japonais Softbank – qui détient notamment les opérateurs SoftBank Mobile et Sprint (USA) – a déboursé 32 milliards de dollars pour s’offrir ARM. Selon le Financial Times, qui tient ses informations de deux sources proches du dossier, la holding japonaise va céder, pour 8 milliards de dollars, 25% des actions du concepteur de puces britannique au fonds d’investissement Vision Fund qu’il crée avec l’Arabie Saoudite. Mubadala, le fonds souverain d’Abu Dhabi, qui souhaite également détenir une participation dans ARM, va rejoindre le nouveau fonds. Il va pour cela y injecter 15 milliards de dollars, devenant ainsi le second investisseur de Vision Fund après l’Arabie Saoudite qui y a injecté 45 milliards de dollars. Apple, Qualcomm et le président fondateur d’Oracle, Larry Ellison, devraient quant à eux investir chacun un milliard de dollars dans Vision Fund.

Selon le quotidien économique, le gouvernement britannique a été averti de l’opération mais n’a pas soulevé d’objection. Le Royaume-Uni avait soutenu la vente d’ARM au groupe japonais.

Avec une dotation à terme de 100 milliards de dollars, Vision Fund sera le fonds d’investissement le plus doté au monde. En annonçant sa création, le fondateur de SoftBank,Masayoshi Son, avait déclaré qu’il y investira 25 milliards de dollars sur 5 ans.