Smile ouvre 300 postes dans ses cinq pôles d’activité et au sein de ses équipes commerce, conseil et gestion de projets. Les différentes opportunités sont proposées dans les neuf agences régionales réparties sur tout le territoire, mais également en Europe et plus particulièrement en Belgique, aux Pays-Bas et en Suisse où le groupe est solidement implanté.

Quelques exemples d’opportunités au sein de l’ESN spécialisée dans l’open source :

Au sein du pôle Digital : développeurs web PHP (Drupal/Symfony/Magento), Tech Lead PHP, experts Front-end (Angular JS/Node JS), experts applications mobiles (Android, HTML5…), managers de projets digitaux, ergonomes UX…

Au sein du pôle Ebusiness : consultants e-business, spécialistes Digital in Store, experts Magento, consultants E-commerce…

Au sein du pôle Système d’informations : développeurs Java EE, Tech Lead Java EE, consultants GED, consultants ETL/ESB, consultants Big data, chefs de projet BI, Consultants technique Odoo…

Au sein du pôle Infrastructure : consultants Cloud, consultants DevOps…

Au sein du pôle Ingénierie : ingénieurs systèmes embarqués, experts Linux embarqués, développeurs C/C++, développeurs Android/AOSP, intégrateurs électronique embarquée.

Pour en savoir plus : http://www.smile.fr/Recrutement