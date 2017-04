Smile change d’actionnaire majoritaire. Le spécialiste de l’intégration et l’infogérance de solutions open source a choisi la société d’investissement Eurazeo PME, filiale du groupe coté Eurazeo, pour succéder à Keensight Capital et Edmond de Rothschild Investment Partners (Cabestan Capital), présents au capital depuis janvier 2014. L’opération prévue fin mai 2017 est soumise à l’autorisation de l’Autorité de la concurrence.

Spécialisée dans les entreprises de taille intermédiaire, Eurazeo PME accompagnera Smile dans le déploiement de son plan stratégique Open Arrow 2021 qui entend tripler le chiffre d’affaires de l’entreprise au travers de la croissance organique et d’acquisitions d’envergure. Le plan prévoit également de porter à 20% la contribution de l’international au chiffre d’affaires. Smile affiche 5 priorités : favoriser la convergence de ses offres (telles que le digital et l’embarqué), se renforcer à l’international, accélérer son offre de conseil, développer sa présence au sein des grands comptes et veiller au mieux travailler ensemble. Pour atteindre ces objectifs, Smile compte s’appuyer sur l’expertise corporate et la présence à l’international d’Eurazeo PME.

« La collaboration réussie avec les équipes de Keensight Capital et d’Edmond de Rothschild Investment Partners (Cabestan) nous a beaucoup apporté. Smile aborde à présent sereinement et avec enthousiasme une nouvelle phase de son développement avec Eurazeo PME, notre nouvel actionnaire de long terme puissant et ambitieux. La France mérite un champion européen du numérique ouvert, c’est pourquoi nous prévoyons de tripler notre chiffre d’affaires tout en renforçant l’ensemble de nos expertises et positions géographiques. Open Arrow 2021 s’appuie sur 3 convictions fortes : l’intelligence collective, l’innovation ouverte et le plaisir partagé comme moteur de la réussite », explique dans un communiqué le président du directoire de l’entreprise, Marc Palazon.

Avec près de 1.100 salariés dont environ 900 en France, Smile ambitionne pour cette année un chiffre d’affaires de 83 millions d’euros. L’entreprise enregistre une croissance proche de 20% par an depuis 2007 et connait une internationalisation croissante avec désormais 15 agences réparties dans 7 pays.