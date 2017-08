Avec 366,2 millions d’unités livrées dans le monde, les ventes de smartphones ont augmenté de 6,7% sur un an. Cette progression s’est faite au bénéfice d’Android qui s’accapare 87,7% de part de marché devant iOS (12,1%).

« Alors que les ventes de smartphones utilitaires restent élevées, on constate dans les marchés émergents une demande croissante pour des smartphones 4G, avec plus de capacité de stockage, de meilleurs processeurs et des caméras plus évoluées. Cela se traduit par une plus forte demande pour des smartphones à prix moyen, de 150 à 200 dollars », commente dans un communiqué Anshul Gupta, directeur de recherche chez Gartner.

Tous les segments de smartphones ont vu leurs ventes grimper au second trimestre sur un an. Le cabinet s’inquiète toutefois d’une augmentation des prix des composants et d’un approvisionnement limité dus à la disponibilité réduite de certains composants essentiels. « Nous prévoyons pour le second semestre une pénurie de mémoires flash et d’écrans Oled qui affectera les livraisons de smartphones premium », indique Anshul Gupta. « Nous avons déjà vu sur ce segment l’Huawei P10 pâtir d’une pénurie de mémoires flash tandis que les marques traditionnelles de moindre importance comme HTC, LG et Sony restent coincées entre les marques chinoises très agressives et les parts de marché dominantes de Samsung et Apple. »

Après trois trimestres consécutifs de baisse, les ventes de smartphones Samsung ont augmenté de 7,5% sur un an grâce à l’intérêt suscité par les Galaxy S8 et S8+. « Malgré la concurrence de plus en plus vive des marques chinoises comme Huawei, Oppo et Vivo, nous nous attendons à ce que Samsung enregistre de la croissance cette année », estime l’analyste. Ce dernier s’attend également à un rebond de l’iPhone, dont les ventes ont affiché un très léger recul (-0,2%) au cours du trimestre. « Les ventes d’iPhone devraient grimper dans les pays émergents si les modèles d’ancienne génération continuent à attirer les clients. Le nouveau système d’exploitation, qui intègre la réalité augmentée, l’apprentissage machine, un Siri amélioré et un nouveau modèle d’écran devrait normalement doper les livraisons au cours du quatrième trimestre et aider Apple a augmenter ses ventes cette année », pronostique Anshul Gupta. Avec des ventes qui bondissent de respectivement 70,8% et 44,1%, Vivo et Oppo réalisent toutefois les meilleures opérations.

Sur un plan régional, la Chine élargie à Taïwan ainsi que les pays émergents d’Asie/Pacifique tirent le marché. De son côté l’Europe de l’Ouest renoue avec la croissance grâce aux bonnes performances de Samsung et d’Huawei.

Table 1. Worldwide Smartphone Sales to End Users by Vendor in 2Q17 (Thousands of Units)

Vendor 2Q17

Units 2Q17 Market Share (%) 2Q16

Units 2Q16 Market Share (%) Samsung 82,535.1 22.5 76,743.5 22.4 Apple 44,314.8 12.1 44,395.0 12.9 Huawei 35,964.3 9.8 30,670.7 8.9 Oppo 26,092.5 7.1 18,112.6 5.3 Vivo 24,324.6 6.6 14,240.5 4.1 Others Total 153,003.1 366,234.4 41.8 100.0 159,190.3 343,352.5 46.4 100.0

Source: Gartner (August 2017)

Table 2. Worldwide Top-Five Regions for Smartphone Sales to End Users in 2Q17 (Thousands of Units)

Region 2Q17

Units 2Q17 Market Share (%) 2Q16

Units 2Q16 Market Share (%) Greater China 101,524.5 27.7 114,170.9 33.3 Emerging Asia/Pacific 78,243.1 21.4 59,429.7 17.3 North America 40,438.0 11.0 38,121.5 11.1 Western Europe 35,790.5 9.8 31,523.6 9.2 Latin America 32,867.2 9.0 33,050.3 9.6 Others 77,371.1 21.1 67,056.5 19.5 Total 366,234.4 100.0 343,352.5 100.0

Source: Gartner (August 2017)