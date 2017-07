HMD Global, nouveau propriéttaire de la marque de téléphones Nokia, et Zeiss annoncent la signature d’un partenariat exclusif. Ce contrat à long terme s’appuie sur l’histoire et la synergie des expertises de Zeiss et de Nokia en matière de smartphones. Celle-ci avait donné lieu à des innovations technologiques telles que le premier mobile avec une résolution de plusieurs mégapixels, depuis les modèles Nokia Nseries jusqu’à ceux équipés de la technologie Nokia PureView.

Avec l’ambition affichée d’améliorer la qualité de l’expérience en matière d’images des consommateurs à tous les niveaux, logiciels, services, qualité de l’écran et conception optique, les deux entreprises vont travailler ensemble et, expliquent-ils dans un communiqué,« ramener la marque Zeiss aux smartphones Nokia ».

« Cette collaboration avec Zeiss tient de notre engagement à toujours vouloir apporter la meilleure expérience à nos clients. Notre communauté de fans veut plus qu’un smartphone avec un super appareil-photo, ils veulent une expérience d’imagerie complète qui n’établit pas seulement le standard mais le redéfinit. », commente dans le document le CEO d’HMD Global, Arto Nummela.