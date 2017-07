Smartfix30 est une jeune entreprise parisienne à l’origine d’une plateforme de mise en relation entre les clients ayant besoin d’assistance à l’utilisation de leurs outils numérique et des techniciens susceptibles d’y répondre. Co-fondée par Mehdi Abdelmouttalib (ex-RPlus Technologies) en partenariat avec Solutions 30, Smartfix30 propose essentiellement deux offres : un service d’assistance téléphonique et un service d’intervention sur site. Smartfix 30 propose également de réparer les terminaux numériques cassés ou disfonctionnels et de former les clients à l’utilisation de leurs outils.

La vocation de Smartfix30 est d’apporter une expérience améliorée aux utilisateurs en matière de dépannage sur site. La plateforme s’engage ainsi sur une disponibilité immédiate de son service d’assistance téléphonique et sur une intervention à domicile ou au bureau en moins de 24h00. Via une application mobile (disponible sur l’App Store et sur Google Play) reliée à la plateforme, les clients sont notifiés de l’arrivée de leur technicien et peuvent accéder à un certain nombre d’informations le concernant (prénom, photo, géolocalisation, notation…). Des informations qui visent à rassurer les utilisateurs et à favoriser la ponctualité des interventions.

Pour s’assurer de la qualité des interventions, Smartfix30 s’attache à qualifier les techniciens opérant via sa plateforme. Ceux-ci sont sont sélectionnés selon leurs compétences techniques mais également selon leur présentation et leur « orientation » clients, explique Mehdi Abdelmouttalib. Active depuis le début de l’année mais encore en phase de prélancement, Smartfix cantonne pour l’instant ses opérations à la région Ile-de-France et s’appuie sur une vingtaine de techniciens, presque tous issus de son partenaire Solutions 30. Mais la plateforme est ouverte à tous ceux qui le souhaitent, notamment aux techniciens indépendants.

Smartfix30, qui se rémunère via une commission comprise entre 20 et 35% sur les prestatations facturées, cible une clientèle de particuliers et de petites entreprises. Une clientèle que la société entend recruter via la mise en place de partenariats avec des comités d’entreprises et des constructeurs IT, et via des campagnes de mots clés sur Google. Mehdi Abdelmouttalib table également sur la mise à disposition de sa technologie en marque blanche pour le compte de clients souhaitant optimiser la visibilité des interventions programmées de leurs équipes itinérantes. Plusieurs grands groupes (dans les secteurs télécoms et retail) seraient d’ores et déjà intéressés.

Smartfix30 ne dévoile pas d’objectifs chiffrés mais envisage un déploiement international dès l’année prochaine. Un objectif qui justifie la recherche d’un financement dès à présent.