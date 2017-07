Après ceux de Bangalore, Delhi et Mumbai (Inde), Bristol (Royaume-Uni), São Paulo (Brésil), Singapour et Tel-Aviv (Israël), le Startup Cloud Accelerator d’Oracle a été officiellement lancé à Paris. Six jeunes pousses françaises ont rejoint le programme pour une durée de six mois.

Piloté par des membres de l’équipe de recherche et développement de l’éditeur, le programme Oracle Startup Cloud Accelerator prévoit l’accompagnement par des experts techniques et métiers, l’accès aux dernières technologies, à un espace de travail collaboratif, au réseau de clients, partenaires et investisseurs d’Oracle, et enfin à des crédits Oracle Cloud gratuits. Il permet également d’échanger avec les autres startups du réseau. Oracle Startup Cloud Accelerator travaille en étroite collaboration avec F6S, un réseau en ligne de fondateurs de startups, pour susciter les candidatures aux huit éditions locales de ce nouveau programme.

Les six jeunes pousses de la première promotion parisienne ont été choisies parmi une centaine de candidats « très compétitifs et diversifiés », précise Oracle dans son communiqué. « Nous avons été impressionnés par la réactivité des startups françaises, qui s’avèrent particulièrement entreprenantes et se positionnent sur des opportunités mondiales extrêmement intéressantes. Nous sommes impatients de commencer à travailler avec cette promotion inaugurale de six startups aussi talentueuses qu’innovantes », indique dans le document Reggie Bradford, Senior Vice President, Startup Ecosystem and Accelerator. « Nous avons déjà commencé à avancer en réunissant les startups, plusieurs de nos clients et les équipes de développement des produits Oracle. Nous allons maintenant poursuivre cette initiative avec cette première promotion parisienne particulièrement dynamique. »

Les six premières startups élues sont :

OuiTeam a développé une plateforme dédiée aux entreprises multisite qui permet en quelques clics d’optimiser l’organisation du personnel d’un site en sureffectif ponctuel vers un autre à proximité en sous-effectif. Elle d’appuie sur un algorithme de matching complexe, développé en interne, permettant de croiser les besoins, les disponibilités, les compétences et la durée de trajet.

Dial-Once propose une plateforme de contact intelligente pour aider les entreprises à unifier le parcours client à travers l’ensemble des canaux de communication. Déployée dans tous les secteurs d’activité, elle digitalise les appels téléphoniques et les route vers une plateforme de contact intelligente afin d’offrir une meilleure expérience client.

1Check, membre Gold du programme Oracle PartnerNetwork, est une solution mobile en temps réel qui digitalise tous les processus impliqués dans la gestion d’un site d’hôtellerie ou de logement. Elle répond aux besoins des hôtels, des campings, des complexes touristiques et parcs d’attraction, mais aussi des maisons de retraite, des logements locatifs et des campus scolaires. 1Check couvre l’ensemble des besoins du secteur de l’hébergement, du contrôle des bâtiments (ménage, maintenance curative et préventive ou problèmes standards) à la gestion des RH, en passant par la gestion des tâches, des stocks, des inventaires, des budgets et le suivi des indicateurs de performance. La solution est nativement multilingue et fournit une vision synthétique et globale de l’ensemble des sites d’un même groupe.

Tilkee, membre Cloud Standard et Silver du programme Oracle PartnerNetwork, est une solution intelligente de conversion des leads pour le CRM. Grâce à son algorithme prédictif, elle supprime la dimension aléatoire des relances. Avec Tilkee, chaque commercial peut contacter le bon prospect, au bon moment, avec la bonne action.

Shippeo assure le suivi en temps réel des flux de transports pour la supply chain. La startup a développé une plateforme SaaS mutualisée et communautaire destinée à assurer la visibilité en temps réel des transports, augmenter la qualité de service, diminuer les délais de prise en charge et le traitement des litiges, et générer en temps réel les justificatifs de livraison ainsi que la facturation.

Weblib digitalise depuis 2009 tous les secteurs du monde de la distribution. La société propose des solutions digitales pour mobiles et tablettes afin de connecter, cibler et étendre l’expérience en magasin et en ligne.