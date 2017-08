SII a conclu le 1er trimestre de son exercice 2017-2018 avec une croissance à deux chiffres de ses revenus. Le groupe a enregistré au cours de la période un chiffre d’affaires de 129,32 millions d’euros, en croissance de 24,3%, dont 10,6% en croissance organique, et ce malgré un effet de base défavorable lié au contexte calendaire (3 jours ouvrés de moins comparé au 1er trimestre de l’exercice précédent). Il bénéficie à la fois de l’intégration de Feel Europe (13,3 millions d’euros générés) et d’une croissance de ses activités historique dans l’aéronautique, la défense, les télécoms, l’énergie ainsi que dans le secteur BAM (banques-assurances-mutuelles), secteur par ailleurs renforcé par l’acquisition de Feel.

Dans l’Hexagone, le groupe réalise un chiffre d’affaires de 73,55 millions d’euros, en croissance de 31,1% (de 7,0% en organique).

A l’international, le groupe enregistre également une croissance à deux chiffres à 16,4% (14,5% en organique). Le chiffre d’affaires atteint ainsi 55,99 millions d’euros. Cette progression est portée par la bonne activité des filiales polonaise (+28%), roumaine (+25%), espagnole (+5%), chilienne (+11%), colombienne (+143%), et marocaine (+150%) et par un démarrage dynamique au Canada. La situation se stabilise lentement en Allemagne et en Belgique, avec une décroissance de l’activité de respectivement 3% et 8%.

Ces bons résultats encouragent SII à confirmer ses prévisions pour l’exercice 2017-2018, à savoir un chiffre d’affaires de 545 millions d’euros et une hausse du résultat opérationnel « inférieure à la croissance du chiffre d’affaires ». « Le 1er trimestre de l’exercice 2017/2018 fait ressortir une forte progression du chiffre d’affaires sous-tendue à la fois par la progression de nos activités à périmètre constant et par l’effet de l’intégration de Feel Europe. Cette performance s’inscrit parfaitement dans la réalisation de notre objectif de croissance de chiffre d’affaires, attendu en hausse de 24% sur l’ensemble de l’exercice », commente dans un communiqué le président du directoire de la société, Eric Matteucci.