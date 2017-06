L’éditeur SaaS de solutions IA prédictives dédiées à l’engagement client Sidetrade annonce l’acquisition de C-Radar, start-up française spécialisée dans le marketing prédictif B2B. Les conditions financières de l’opération n’ont pas été dévoilées.

En combinant l’analyse de 23 millions de signaux d’entreprises, collectés quotidiennement sur le web, avec des algorithmes de traitement et de valorisation des données, C-Radar permet aux directions marketing et commerciales de mieux comprendre leur marché et de disposer de nouveaux prospects qualifiés.

Lancée en 2011, la jeune pousse compte parmi les entreprises technologiques à plus forte croissance en EMEA, reconnue dans le classement « Technology Fast 500 EMEA 2016 », lauréate du Concours Mondial de l’Innovation (2014, 2015) et consacrée du Data Innovation Award par l’European Data Forum à Luxembourg. C-Radar est par ailleurs partenaire de l’Inria dans de nombreux projets de recherche : XData (croisement de données), WebSmatch (matching de données) etc. La société revendique plus de 80 clients parmi lesquels BNP Paribas, Allianz, BPIfrance, le Groupe BPCE, La Banque Postale, le Groupe SoLocal, la SNCF ou encore DHL.

« Nous avons été impressionnés par la puissance et la pertinence des algorithmes développés par C-Radar. L’intégration de C-Radar au Groupe Sidetrade s’inscrit pleinement dans notre stratégie de renforcement dans l’intelligence artificielle. La parfaite synergie de C-Radar avec les solutions BrightTarget et Iko System permettra de démocratiser l’usage de l’intelligence artificielle sur l’ensemble de la relation client et de positionner Sidetrade comme un acteur unique sur le marché », explique dans un communiqué Olivier Novasque, président du groupe Sidetrade.