C’est un chapitre de 30 ans de l’histoire des télécoms qui s’achève : la marque SFR va disparaître d’ici un an au plus tard. Ainsi en a décidé Patrick Drahi. Tous les opérateurs du groupe, SFR, Meo (PT Portugal), Hot en Israël de même que Suddenlink et Optimum (Cablevision) aux Etats-Unis adopteront une seule marque, Altice, ainsi « qu’une seule stratégie publicitaire et de contenus, un seul modèle d’exécution et une seule mission commune » comme le précise un communiqué du groupe. En revanche, certaines sous-marques – Red en France ; Moche, Uzo et Sapo au Portugal ; Next TV en Israël ; de même que les médias du groupe (BFM TV, RMC, Libération, L’Express…) et l’agence de publicité vidéo Teads, acquise au mois de mars, conservent leur nom.

Une campagne de promotion de la marque Altice a été réalisée avec le groupe Publicis et la filiale américaine de l’agence de design britannique Turner Duckworth (acquise par Publicis en 2014). Un nouveau logo représentant un chemin « libre de toute frontière et de tout arrière-plan visant à représenter le souhait intemporel d’Altice d’innover en permanence et de réinventer le futur afin de répondre à l’évolution des besoins des clients » a été créé. Il s’accompagne d’un nouveau slogan : « Together has no limit » (« Ensemble repoussons les limites »). « Lorsque nous sommes ensemble il n’y a rien que nous ne puissions réaliser. Ensemble parce que l’association est dans l’ADN d’Altice ; global et local ; L’Amérique et l’Europe ; la technologie et les talents ; les télécoms, le contenu et la publicité ; les services et les produits », nous explique le communiqué.

La nouvelle stratégie devrait augmenter la productivité et générer des économies d’échelle dans les dépenses marketing, la création, l’achat de médias. L’argent économisé sera réinvesti dans les activités du groupe promet le communiqué.

Tout le monde devrait être gagnant, insiste le document. Les clients profiteront d’une expérience unique, simplifiée, homogène dans un monde où les consommateurs sont entourés de marques mondiales.

Les salariés profiteront quant à eux de nouveau programmes internes : Altice Young Talent (recrutement des meilleurs talents émergents), Altice Inside Reality (accueil et découverte du groupe), Altice Academy (formation) et Altice International Exchange (bourse de l’emploi). La volonté affichée du groupe est d’entretenir le même esprit d’entreprise, de renforcer la culture de collaboration, d’innovation et d’énergie « que les collègues, clients et partenaires s’attendent lorsqu’ils s’engagent avec Altice ».

Altice va par ailleurs créer une fondation philanthropique à l’échelle mondiale, l’Altice Foundation, pour favoriser l’éducation, l’esprit d’entreprise et les arts.