ServiceNow investit dans l’automatisation intelligente afin d’améliorer l’expérience utilisateur et développer l’usage des assistants virtuels dans les domaines de l’IT, des ressources humaines, du service client et de la sécurité. Le spécialiste des services cloud destinés aux entreprises réalise en effet l’acquisition de Qlue et investit dans BuildOneMe. Les conditions financières de ces deux opérations ne sont pas dévoilées.

ServiceNow indique dans un communiqué qu’il va acquérir Qlue pour améliorer la productivité et l’expérience de ses clients en intégrant l’agent virtuel de Qlue à l’Intelligent Automation Engine de sa plateforme Now. Ainsi, l’agent virtuel pourra être utilisé par les services clients des entreprises pour enrichir le dialogue de base avec leurs clients. Les solutions de Qlue peuvent en effet répondre à des questions fréquentes telles que « Où en est ma commande ? » où réaliser des diagnostics de problèmes tels que « Ma connexion internet est lente ». Cette transaction réalisée en numéraire devrait être finalisée ce mois-ci.

Par ailleurs, ServiceNow Ventures, le fonds d’investissement de l’entreprise, va injecter de l’argent dans la jeune pousse BuilOneMay qui développe des applications pour sa plateforme Now, compatibles avec l’intelligence artificielle.

« La stratégie de ServiceNow est de construire, d’acheter et d‘engager des partenariats afin d’accélérer le passage de nos clients à une automatisation intelligente », explique dans un communiqué Dave Wright, directeur de la stratégie de ServiceNow. « Les investissements d’aujourd’hui démontrent notre engagement à offrir une plus grande intelligence dans les tâches quotidiennes via la plateforme Now. Ils aident nos clients à gagner en efficacité dans leurs opérations en offrant une meilleure expérience utilisateur à leurs employés et à leurs clients ».