ServiceNow annonce une nouvelle solution de gestion d’actifs logiciels (SAM) devant permettre aux entreprises de corriger les problèmes liés aux licences. La solution Software Asset Management (SAM) de l’éditeur réunit les fonctions de gestion du catalogue, d’approvisionnement et d’orchestration au sein d’un seul et unique outil. En quelques clics, les entreprises peuvent affecter et récupérer des licences afin de résoudre les problèmes de non-conformité et d’éviter les inconvénients liés aux audits. La DSI peut également éliminer les logiciels inutilisés, mais qui pèsent sur les budgets.

« Les logiciels contribuent de façon croissante à l’innovation d’un bout à l’autre de l’entreprise, mais exigent également une surveillance stratégique accrue et de puissants leviers pour optimiser leur utilisation », explique dans un communiqué Karel van der Poel, vice-Président et directeur général de ServiceNow. « Avec la solution Software Asset Management de ServiceNow, les DSI disposent d’un outil leur permettant de maîtriser la gestion des licences logicielles et de contribuer de manière proactive au développement de leur entreprise. Ils peuvent être sereins face aux audits menés par les éditeurs et reléguer aux oubliettes les problèmes liés à la sous-déclaration des licences utilisées. »

La solution ServiceNow Software Asset Management surveille les logiciels commerciaux tout au long de leur cycle de vie. Les entreprises peuvent ainsi automatiser les dépenses de licences, visualiser en temps réel le degré de conformité des logiciels sous licence, adopter une approche proactive du rapprochement et de la remédiation et éliminer les logiciels inutilisés, et optimiser l’utilisation des licences.