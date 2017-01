Le service NoD constitue une alternative rentable, efficace et flexible à l’achat ou au crédit-bail des équipements de mise en réseau.

Les analystes IDC ont étudié trois différents types de modèles d’achat d’équipement de mise en réseau : le modèle basé sur la consommation (NoD), le crédit-bail et l’achat (CAPEX) et le résultat est clair : le service Network on Demand est une excellente option pour vos clients. Le modèle NoD permet :

Une réduction de 10 à 28 % du coût total des opérations sur cinq ans, en comparaison au modèle CAPEX

du coût total des opérations sur cinq ans, en comparaison au crédit-bail Une réduction de 40 à 52 % des pertes de temps de productivité dues à des pannes réseau

Consultez le rapport complet.

Découvrez de nouveaux contenus qui vous aideront à positionner ce service :