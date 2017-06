Le déploiement rapide des infrastructures informatiques et des applications hébergées dans les datacenters ou dans le cloud nécessite une prestation de connectivité qui est un niveau de flexibilité et de maturité équivalent à ce que proposent les prestataires de cloud computing via notamment leur portail de service.

Les services de Colt On Demand représentent une véritable percée pour une connectivité flexible, évolutive et rentable entre les datatcenters, les fournisseurs de cloud et les installations (bureaux, usines,..) des entreprises.

Pour en savoir plus sur nos services à la demande consultez sans plus attendre la vidéo ci-dessus :