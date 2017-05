L’opérateur sarthois dédié au marché des entreprises Serveurcom tire désormais l’essentiel de sa croissance de ses ventes indirectes. En effet, s’ils ne représentent encore que 60% de ses revenus (contre moins de 50% il y a 18 mois), les partenaires pèsent actuellement 85% de ses prises de commandes. Depuis un an, ses ventes indirectes ont ainsi progressé de 65%. Un rythme qui devrait lui permettre de maintenir sa croissance proche des 40% enregistrés en 2016 pour atteindre les 20 M€ de chiffre d’affaires cette année.

Serveurcom compte désormais 200 partenaires actifs et a bon espoir d’en recruter 30 à 40 supplémentaires cette année. « Il y a encore du potentiel, assure Damien Watine, PDG de l’opérateur. On rencontre beaucoup de professionnels, notamment des courtiers télécoms, insatisfaits de leur opérateur actuel et qui cherchent à évoluer vers le modèle d’opérateur marque blanche qu’on propose ».

À cet effet, Serveurcom s’emploie à étoffer sa couverture géographique et à renforcer son offre. Dernière initiative en date : l’ouverture de bureaux privatifs au cœur de la capitale au sein de l’espace de coworrking Wework. « Paris et la région parisienne, c’est 50% de notre potentiel de ventes indirectes. Or nous n’y étions pas assez présents, justifie Damien Watine. Et surtout, nous n’avions pas de locaux où accueillir nos clients et partenaires franciliens, alors que cela correspond à une attente forte de leur part. » L’opérateur en a profité pour étoffer son équipe qui compte désormais 8 personnes sur place. Une équipe qui pourrait encore être renforcée prochainement, l’opérateur étant en négociations avancées pour le rachat d’un hébergeur employant 10 personnes et réalisant 2 M€ de chiffre d’affaires annuel.

Egalement présent à Bordeaux, Lyon, Nantes, Rouen et Coganc via des commerciaux itinérants, l’opérateur envisage de recruter dans l’Est et dans le Sud Est d’ici à la fin de l’année.

Côté offre, Serveurcom a lancé au début de l’année Unyc Mobile, une offre de téléphonie et d’accès Internet mobile qui se distingue par deux atouts principaux : la possibilité pour les clients de choisir leur réseau mobile (Orange, SFR ou Bouygues Telecom) lors de l’activation de chacune de leurs lignes et la possibilité d’utiliser le réseau mobile pour accéder à Internet en backup d’un lien existant ou en agrégation pour plus de débit. Enfin, Serveurcom a été le premier à signer en mars un partenariat avec Kosc Télécom, le nouvel opérateur Wholesale issu de la reprise du réseau de Completel après la fusion de Numéricable avec SFR. Un partenariat qui lui permet de compléter son offre.