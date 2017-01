Un an après le lancement de sa plateforme de communications unifiées (Eqinoxe) sur IT Partners, l’opérateur Serveurcom, dédié au marché des entreprises, profite du salon IT Partners pour lancer Unyc mobile, une offre de téléphonie mobile comme son nom l’indique.

En complétant son offre globale de télécommunications (incluant déjà la téléphonie fixe, la connectivité Internet et les données) et en devenant MVNO, Serveurcom ajoute ainsi la brique qui lui manquait.

Particularité de l’offre, elle permet à ses partenaires de choisir leur réseau mobile au moment de l’activation de chaque ligne pour leurs clients finaux (Orange, SFR ou Bouygues Telecom).

L’opérateur lance également une solution d’accès et de back-up Internet mobile, qui permet, en fournissant un routeur 4G avec carte SIM, de secourir des liaisons fixes via des lignes mobiles en cas d’incident.

Parallèlement, Serveurcom a procédé à une évolution de son interface opérateur-revendeurs afin d’intégrer cette solution mobile à sa plateforme de communications unifiées, rendant ses partenaires totalement autonomes dans leurs commandes, dans la gestion et le suivi des liaisons de leurs clients.

L’opérateur est en croissance régulière depuis sa création en 2004 et surtout depuis 2013, date de la réorientation de sa stratégie vers la vente indirecte (200 partenaires à ce jour).

Il enregistre cette année une progression de son chiffre d’affaires de 40%, pour atteindre plus de 15 millions d’euros. Compte tenu des recrutements en cours, il devrait prochainement dépasser le seuil des 50 salariés.