L’éditeur de solutions de gestion de contenu SER annonce la nomination d’Olivier Berckmans au poste de directeur France. Cette annonce s’inscrit plus globalement dans le cadre de l’évolution de l’équipe locale qui devrait être étoffée au cours des prochains mois « afin de répondre à la forte croissance des activités sur le marché français ».

Dans le cadre de sa nouvelle mission, Olivier Berckmans devra notamment définir la stratégie commerciale et marketing afin d’accélérer le développement des parts de marché de l’éditeur, notamment auprès des ETI et des grands comptes. Dans ce contexte, au-delà des ventes réalisées en direct, il veillera également à recruter des partenaires intégrateurs et VARs appelés à jouer un rôle-clé dans le nouveau dispositif commercial. Ils interviendront notamment dans la mise en œuvre de grands projets exigeant un niveau de service premium. Enfin, au niveau organisationnel, Olivier Berckmans pilotera l’équipe actuelle et veillera à recruter de nouveaux collaborateurs à court et moyen terme.

Expert reconnu sur le marché IT et particulièrement de l’ECM, Olivier Berckmans a occupé des postes stratégiques chez des éditeurs comme Open TEXT et Jahia Solutions où il était dernièrement directeur du développement commercial et du réseau de partenaires. Olivier Berckmans est ingénieur diplômé de l’INSA Lyon.