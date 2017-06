Dropbox est bien plus qu’une solution pratique pour échanger des fichiers avec des collègues. Vous pouvez l’utiliser pour envoyer et recevoir des documents confidentiels, adresser des commentaires à vos collaborateurs ou prestataires externes, présenter les résultats d’une session de brainstorming, et bien plus encore.

Voici sept façons dont les professionnels du marketing peuvent exploiter pleinement les fonctionnalités Dropbox.

1. Recevoir les propositions d’agences ou de freelances

Vous souhaitez recevoir les propositions de création de plusieurs agences ou designers freelance via Dropbox, mais vous ne voulez pas leur donner accès à un dossier partagé où ils pourraient consulter les travaux de leurs concurrents ? La fonctionnalité de demande de fichiers est faite pour vous.

Envoyez une demande de fichiers depuis votre compte Dropbox.com aux personnes concernées. Pour cela, il vous suffit de saisir les adresses e-mail des personnes auxquelles vous souhaitez demander des fichiers. Vous recevrez tous les fichiers dans un dossier unique auquel vous seul pourrez accéder. Pas besoin d’ouvrir le dossier toutes les cinq minutes pour voir si des fichiers vous ont été envoyés, puisque vous recevez une notification à chaque ajout. De plus, l’expéditeur peut envoyer ses fichiers même s’il ne possède pas de compte Dropbox.

2. Préparer une nouvelle campagne ou planifier un événement

Vous souhaitez que tous les membres de votre équipe travaillent sur une nouvelle campagne, même s’ils ne sont pas dans la même pièce ? Vous voulez que tous vos collaborateurs aient accès aux mêmes informations avant un événement important ? Lancez une session de brainstorming sur Dropbox Paper . Chacun peut apporter ses idées sur un même document simultanément, insérer des images ou des vidéos, ajouter des tâches et des dates d’échéance, ou encore commenter les suggestions des autres membres de l’équipe. Une fois la session terminée, il vous suffit de cliquer sur « Présenter” pour faire votre présentation devant l’équipe, directement depuis Dropbox Paper.

3. Commenter sans avoir à échanger d’innombrables e-mails

Mener à bien un projet marketing implique souvent de collaborer avec de nombreuses personnes, ce qui peut entraîner des échanges d’e-mails interminables. Imaginons, par exemple, que vous commentiez les derniers travaux de l’équipe créative. Du directeur marketing au chef de projet, tout le monde est impliqué, sans oublier les créatifs. Dropbox propose de nombreuses fonctionnalités qui réduisent le temps passé à recueillir tous ces commentaires et à y répondre :

L’ ajout de commentaires permet de centraliser vos échanges autour des fichiers ou documents de création, directement à leur emplacement d’origine. En un clic, partagez vos commentaires ou recueillez ceux d’une ou plusieurs personnes à partir de votre navigateur. Vous pouvez également mentionner d’autres personnes pour les inviter à participer ou à effectuer une tâche en rapport avec le fichier. De plus, Dropbox permet d’afficher des dizaines de formats de fichiers en ligne. Ainsi, si l’équipe créative travaille sur un document Photoshop, mais que vous ne possédez pas de licence pour ce logiciel, vous pouvez afficher le fichier dans Dropbox via votre navigateur Internet, mettre certaines sections en surbrillance et commenter le fichier pour transmettre vos remarques directement à son auteur.

Si vous n’êtes pas sûr que la bonne personne a lu le fichier et donné son avis, utilisez les informations sur les lecteurs , une fonctionnalité Dropbox Business actuellement en bêta.

Si vous travaillez sur le contenu d’un blog, des créations graphiques ou un projet requérant une collaboration artistique et le partage de documents ou d’idées, Dropbox Paper fournit un espace de travail flexible permettant à votre équipe de collaborer efficacement.