Sensefuel, éditeur d’un moteur de recherche e-commerce en mode SaaS « Try and Buy » basé sur des algorithmes spécifiquement développés pour la vente en ligne, souhaite recruter des partenaires (agences digitales et cabinets de conseil) pour distribuer sa solution Sensefuel Immersive Search, lancée en début d’année.

« Sensefuel Immersive Search est un moteur de recherche interne de nouvelle génération pour les e-commerçants de toutes tailles, qui s’intègre sans projet et qui augmente le taux de conversion et l’engagement des visiteurs, en leur faisant vivre une nouvelle expérience de recherche immersive et instantanée, et en leur restituant des résultats pertinents et individualisés », explique l’éditeur dans un communiqué.

Le lancement de ce programme est stratégique dans la politique commerciale de Sensefuel qui souhaite s’entourer d’un noyau dur de partenaires spécialisés dans le domaine du commerce connecté. Il propose à ceux-ci un dispositif marketing et commercial qui leur permettra de proposer à leurs clients un outil destiné à optimiser leur taux de conversion sur leur site e-commerce.

« Recruter un réseau de partenaires distributeurs composé d’agences digitales et de cabinets de conseil est une donnée-clé pour Sensefuel. Nous souhaitons créer un écosystème vertueux qui nous permettra de travailler étroitement avec les partenaires. Ces derniers pourront alors intégrer dans leur offre de conseil une innovation technologique génératrice de performance. Nous avons d’ores et déjà des premières pistes qui devraient nous permettre de tisser des partenariats de long terme avec des acteurs de référence », explique Christophe Malghem, en charge du développement.