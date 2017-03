Les fournisseurs d’accès américains vont pouvoir accéder aux navigateurs web des usagers afin d’y recueillir des informations pour les commercialiser. Ainsi en ont décidé les sénateurs US. Une réglementation imposée en octobre 2016 par la FCC (Commission Fédérale des Communications) imposait aux fournisseurs d’accès comme Comcast, Verizon et AT&T de demander l’autorisation du client avant d’accéder à l’historique des navigateurs. Opposés à ce qu’ils considèrent comme une « réglementation frustrante », ils ont fait du lobbying auprès du Congrès pour obtenir l’abrogation de la règlementation. Les sénateurs ont utilisé le Congressional Review Act qui permet au Congrès d’abroger des réglementations récentes émanant des agences fédérales. La résolution a été approuvée par 50 voix contre 48. En présentant sa résolution, le sénateur républicain Jeff Flakes de l’Arizona a expliqué qu’elle « protégeait les consommateurs contre une régulation d’internet disproportionnée ». Il a ajouté qu’elle les empêchait de recevoir « des offres de produits innovantes et économiques ».

« Cette résolution est une attaque directe contre les droits des consommateurs, contre la vie privée, contre des règles qui offrent une protection de base contre les interférences intrusives et illégales dans la consultation des réseaux sociaux et les sites web par des consommateurs qui le font en toute confiance », a rétorqué un sénateur démocrate.

Le vote, qui doit encore être approuvé par Donald Trump (une pure formalité), empêche par ailleurs la FCC d’imposer dans le futur une réglementation semblable. Sauf changement de majorité s’entend. D’après The Verge, la commission s’apprêterait à édicter de nouvelles règles empêchant cette fois l’échange de données concernant des personnes mineures ou l’état de santé des internautes.

Matthew Polka, le président de l’American Cable Association qui regroupe entre autres les fournisseurs d’accès, s’est félicité du vote rapporte The Register. « Les règles de la FCC sont non seulement onéreuses mais elles ciblent les fournisseurs d’accès avec une réglementation exagérément restrictive », a-t-il expliqué.